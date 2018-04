S&P podniósł ratingi Banco Santander do A i A-1



Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Standard & Poor's Ratings Services podniósł długoterminowy rating Banco Santander do A z A- i krótkoterminowy rating do A-1 z A-2, podał bank. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Podniesienie ratingów banku nastąpiło po podniesieniu krajowych ratingów długu Hiszpanii, podano w komunikacie.

Banco Santander to pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Jest notowany na GPW od grudnia 2014 r. Jest też głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK.

(ISBnews)