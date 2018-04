Arctic Paper rekomenduje 0,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r.



Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Arctic Paper rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,2 zł na jedną akcję za 2017 r., poinformowała spółka.

"Zarząd Arctic Paper (...) podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z rekomendacją:

i) wypłaty akcjonariuszom spółki dywidendy z zysków netto z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym spółki w wysokości 13 857 556,6 zł tj. 0,2 zł na jedną akcję;

ii) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 39 662 tys zł z kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Rekomendacja zarządu zostanie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie wypłaty dywidendy i pokrycia straty spółki za 2017 rok podejmie walne zgromadzenie, podano także.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)