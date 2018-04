BAH rekomenduje wypłatę 0,92 zł dywidendy na akcję za 2017 r.





Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Zarząd British Automotive Holding rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 38,2 mln zł (0,92 zł na akcję), poinformowała spółka. Oznacza to, że przeznaczone na nią będzie 80% wypracowanego zeszłorocznego wyniku z działalności kontynuowanej, a stopa dywidendy przy cenie z dzisiejszego zamknięcia wyniesie prawie 10%. Walne zgromadzenie, które ma podjąć decyzje m.in. w sprawie dywidendy, zwołano na 8 maja br.



"Zarząd rekomenduje, aby zysk netto w kwocie 61 834 809,04 zł, osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., został podzielony w następujący sposób:

a) kwota 16 700 808,45 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy;

b) kwota 38 227 703,84 zł przeznaczona zostanie [...] na wypłatę dywidendy;

c) kwota 6 906 296,75 zł przeznaczona została na sfinansowanie podziału spółki, jaki został przeprowadzony [...] poprzez przeniesienie na Marvipol Development S.A. części majątku spółki stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa" - czytamy w komunikacie.



Zarząd rekomenduje również, aby kwota 38 227 703,84 zł została wypłacona wszystkim akcjonariuszom apółki jako dywidenda w kwocie 0,92 zł na jedną akcję w dwóch transzach po 0,46 zł na jedną akcję.



"Nasza rekomendacja jest zgodna z wcześniejszymi deklaracjami oraz zaprezentowaną polityką spółki w tym zakresie. Przypomnę tylko, że zgodnie z nią akcjonariusze mają otrzymywać wypłatę co kwartał, w tym również oczywiście zaliczkowo. To zupełnie unikatowa propozycja na warszawskim parkiecie, pozwalająca otrzymywać akcjonariuszom stały dochód przy zachowaniu pełnej płynność i możliwość wyjścia z inwestycji. Chcemy być spółką dywidendową i mamy bez wątpienia potencjał, by nią być przez wiele lat, rozwijając jednocześnie dynamicznie nasz biznes. Przy obecnym kursie naszych akcji proponowana stopa dywidendy BAH jest jedną z najwyższych na GPW" - powiedział prezes British Automotive Holding Mariusz Książek, cytowany w komunikacie.



"Generowane przez nas zyski umożliwiają nam szczodre dzielenie się nimi z akcjonariuszami. Nasz potencjał dywidendowy powinien rosnąć, mamy bowiem bardzo ambitne plany rozwojowe. Do 2021 r. mamy zamiar nie tylko podwoić wolumen sprzedaży samochodów nowych, ale również systematycznie rozwijać wysokomarżowe usługi aftersales" - dodał wiceprezes Arkadiusz Miętkiewicz.



Datę ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 17 maja 2018 r. oraz określono następujące terminy wypłat rat dywidendy:

a) I transza dywidendy w kwocie 19 113 851,92 zł, tj. w kwocie 0,46 zł na jedną akcję spółki, na 29 maja 2018 r.,

b) II transza dywidendy w kwocie 19 113 851,92 zł, tj. w kwocie 0,46 zł na jedną akcję spółki, na 17 sierpnia 2018 r., wynika z projektów uchwał na walne.



"Rekomendacja zarządu została udzielona przy założeniu uzyskania zgód instytucji finansujących, o które zarząd już wystąpił, jak również przy założeniu uzyskania pozytywnej opinii rady nadzorczej w tym zakresie. Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, uchwała będzie głosowana na WZA, zwołanym na 8 maja 2018 r." - podsumowano.



British Automotive Holding (BAH) poprzez spółki zależne, prowadzi na polskim rynku dystrybucję samochodów, części zamiennych i akcesoriów oraz kompleksową obsługę serwisową marek Jaguar, Land Rover i Aston Martin. Wchodzące w skład Grupy spółki są od 2003 r. generalnym importerem Jaguar Land Rover, bezpośrednim Dilerem (Direct Dealer) Aston Martin. Spółki z grupy prowadzą również działalność dilerską Jaguar Land Rover w Warszawie, Łodzi i Trójmieście.



(ISBnews)