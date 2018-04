Tomasz Mikoda będzie kierował pracami zarządu Pekao Banku Hipotecznego



Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Pekao Banku Hipotecznego odwołała Tomasza Mozera z funkcji prezesa oraz powołała do składu zarządu Tomasza Mikodę i Pawła Opolskiego, podał bank. Tomasz Mikoda obejmie funkcję prezesa po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

"Rada nadzorcza banku odwołała pana Tomasza Mozera z funkcji prezesa zarządu banku oraz ze składu zarządu banku. Odwołanie nastąpiło z chwilą podjęcia uchwały odwołującej przez radę nadzorczą banku. Powyższa uchwała nie zawiera informacji o przyczynach odwołania" - czytamy w komunikacie.

Tego samego dnia RN powołała Tomasza Mikodę oraz Pawła Opolskiego w skład zarządu banku na bieżącą kadencję zarządu banku z chwilą podjęcia uchwał powołujących.

"Rada nadzorcza banku postanowiła też, że do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego pan Tomasz Mikoda będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu banku kierującego pracami zarządu banku, zaś po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego obejmie funkcję prezesa zarządu banku" - czytamy dalej.

Tomasz Mikoda od listopada 2014 r. związany był z Grupą Raiffeisen Bank m.in. jako prezes Raiffeisen Solutions. Wcześniej zatrudniony był w Expander Sp. i Sollers Consulting Sp. z o.o. W latach 2010-2013 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Sieci Sprzedaży oraz dyrektora Obszaru Bankowości Hipotecznej w Kredyt Banku.

Paweł Opolski ostatnio zatrudniony była na stanowisku dyrektora zarządzającego Departamentem Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami w Banku Pekao. Od 2014 r. jest właścicielen firmy Opolski-Szkolenia i Doradztwo, zajmującej się opracowywaniem i przeprowadzaniem szeregu szkoleń z obszaru wyceny instrumentów finansowych, zarządzania ryzykiem rynkowym oraz ryzykiem kredytowym kontrahenta. W latach 2010-2014 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Ryzyka Finansowego w Banku Ochrony Środowiska.

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)