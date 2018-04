Alumetal: Zakład na Węgrzech może realizować 100% mocy do końca roku



Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Alumetal ocenia, że zakład na Węgrzech może osiągnąć 100% wykorzystania linii produkcyjnych w tym roku, poinformował prezes Szymon Adamczyk.

"100% wykorzystania w tym roku jest jak najbardziej realne. Zapotrzebowanie na materiał w postaci stopów jest bardzo duże" - powiedział Adamczyk podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że zakład pracuje z coraz lepszą efektywnością a jego rentowność poprawia się.

W listopadzie ub.r. Alumetal Group Hungary Kft. - węgierska spółka zależna Alumetalu - otrzymał zgodę Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji w budowę zakładu na 31 grudnia 2018 r. i obniżenie zobowiązania co do poziomu zatrudnienia.

Alumetal uruchomił produkcję na I linii odlewniczej w węgierskim Komarom 22 września 2016 r. W sierpniu br. spółka zakładała, że 100% obłożenia II linii osiągnie na początku 2018 r.

Przedstawiciele Alumetalu poinformowali dziś, że projekt rozbudowy stopów wstępnych w Gorzycach jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

"Na przełomie czerwca i lipca chcemy uruchomić zakład. Walidacja potrwa 12-18 miesięcy. Możemy potrzebować nawet 2 lata na dojście do 100% mocy produkcyjnych" - wskazał prezes.

Alumetal zakładał wcześniej uruchomienie produkcji w nowym zakładzie w Gorzycach w I połowie 2018 r.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Alumetalu sięgnęły 1 456 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)