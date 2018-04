Strata netto TIM wyniosła 3,69 mln zł w 2017 r. wobec zysku rok wcześniej



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - TIM odnotował 3,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 3,17 mln zł wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 719,17 mln zł w 2017 r. wobec 667,41 mln zł rok wcześniej.

"W 2017 roku Grupa wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 719 172 tys. zł – o 7,8% wyższe niż w poprzednim roku. Duża w tym zasługa jednostki dominującej, TIM S.A., która wygenerowała 91,2% tego wyniku. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 655 712 tys. zł – o 6,6% wyższe niż rok wcześniej i zarazem najwyższe w swojej 30-letniej historii. Co warte podkreślenia, aż 71% obrotów Spółki pochodziło ze sprzedaży online, za pośrednictwem sklepu TIM.pl. To dowodzi, że obrana kilka lat temu strategia rozwoju z wykorzystaniem kanału e-commerce przynosi wymierne rezultaty" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Krzysztof Folta.

Wskazał, że w ub. roku Centrum Logistyczne, którego operatorem jest 3LP nie osiągnęło jeszcze pełnej zdolności operacyjnej, a jednocześnie generowało znaczne koszty stałe. Na jego rozbudowę i wyposażenie Grupa przeznaczyła znaczne nakłady finansowe.

"W rezultacie, w 2017 roku Grupa poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 3 172 tys. zł oraz stratę netto na poziomie 3 838 tys. zł. Przewidujemy, że Centrum Logistyczne w Siechnicach osiągnie pełną sprawność operacyjną już w 2018 roku" - napisał także prezes.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 0,73 mln zł wobec 5,67 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.

