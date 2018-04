Strata netto Artifex Mundi wyniosła 3,59 mln zł w 2017 r. wobec zysku rok wcześniej



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Artifex Mundi odnotował 3,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2017 r. wobec 5,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 4,8 mln zł wobec 7,47 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,52 mln zł w 2017 r. wobec 22,7 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2017 r. wyniosła 4,52 mln zł wobec 6,08 mln zł zysku rok wcześniej.

"Miniony rok był dla Artifex Mundi szczególnym okresem, w którym rozczarowujące biznesowe potknięcia zdarzały się częściej niż satysfakcjonujące sukcesy, w którym musieliśmy mierzyć się ze strategicznymi wyzwaniami częściej, niż z życiowymi szansami" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Tomasz Grudziński.

Ubiegłoroczny wynik został obciążony zdecydowanie wyższymi od zakładanych kosztami prowadzonej od 2015 r. transformacji Artifex Mundi z producenta gier HOPA w zdywersyfikowanego, stojącego na trzech biznesowych filarach dewelopera i wydawcę gier, dodał prezes.

"W wyniku finansowym za 2017 r. ujęliśmy koszty kilku błędnych biznesowych wyborów, jakie popełniliśmy w minionych latach. Zamykając nierokujące projekty i kończąc trudne biznesowe relacje blokujące nasz dalszy dynamiczny rozwój, świadomie przygotowaliśmy naszą firmę do wykonania dużego kroku naprzód. Jestem przekonany, że wyciągnęliśmy naukę z popełnionych błędów, a one same już się więcej nie powtórzą" - stwierdził Grudziński.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r.

(ISBnews)