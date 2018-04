Zysk netto Pfleiderer Group wzrósł r: r do 17,14 mln euro w 2017 r.



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Pfleiderer Group odnotowała 17,14 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,75 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 46,08 mln euro wobec 37,38 mln euro zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wzrósł o 9,3% r/r do 120 mln euro. Marża EBITDA wyniosła 11,9% i była na zbliżonym poziomie r/r.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 006,4 mln euro w 2017 r. wobec 929,59 mln euro rok wcześniej.

"Miniony rok był bardzo pracowity dla Pfleiderer Group. Gruntownie przeanalizowaliśmy funkcjonowanie grupy, czego efektem jest przedstawiona we wrześniu Strategia Pfleiderer Group do 2021 r. Realizacja określonych w niej celów pozwoli na utrzymanie wiodącej pozycji w naszej konkurencyjnej i dynamicznie zmieniającej się branży. Sukcesy osiągnęliśmy m.in. poprzez optymalizację procesów w grupie, co przełożyło się np. na zwiększenie efektywności operacyjnej, lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych, optymalizację kosztów produkcji i minimalizację przestojów. Udoskonalaliśmy nasze podejście skupione na kliencie poprzez ciągłą poprawę jakości obsługi klientów i rozwój nowych produktów" - powiedział prezes Tom K. Schäbinger, cytowany w komunikacie.

W 2017 r. nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 76,3 mln euro, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 97,63 mln euro wobec 47,46 mln euro zysku rok wcześniej.



Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.



