Zysk netto OEX wzrósł r: r do 16,38 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - OEX odnotowało 16,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 11,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 29,01 mln zł wobec 20,96 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 36,8 mln zł i był o 39,5% wyższy r/r.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 565,64 mln zł w 2017 r. wobec 399,75 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 7,56 mln zł wobec 3,22 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa OEX S.A. po raz kolejny zakończyła rok obrotowy 2017 najwyższymi wynikami skonsolidowanymi w swojej historii. [...] Najważniejszym wydarzeniem w ubiegłym roku było przejęcie w styczniu spółek ArchiDoc S.A. oraz Voice Contact Center Sp. z o.o., które utworzyły w Grupie nowy segment operacyjny - Back office i obsługa klienta. Segment ten wygenerował ponad 9 mln zł zysku EBITDA co stanowiło blisko 23% sumy EBITDA wszystkich czterech segmentów operacyjnych Grupy. Segment ten osiągnął także najwyższą marżę EBITDA w Grupie na poziomie 15%. W 2017 roku kontynuowaliśmy realizację celów strategicznych, jakimi są osiągnięcie wiodącej pozycji w perspektywicznych segmentach, zwiększanie wartości dodanej i technologii w naszych usługach oraz umacnianie marki OEX na rynku nowoczesnych usług dla biznesu" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Jerzy Motz.

Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce, jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

(ISBnews)