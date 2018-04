Pfleiderer Group spodziewa się wyższej EBITDA w br. w porównaniu z 2017 r.



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Pfleiderer Group spodziewa się osiągnięcia wyższej EBITDA w 2018 r. w porównaniu z 2017, poinformował ISBnews prezes Tom Schabinger.

"Spodziewamy się, że EBITDA będzie wyższa w tym roku w porównaniu z poprzednim" - powiedział ISBnews Schabinger.

Obecnie sytuacja rynkowa jest bardzo dobra, co pozwala na optymizm w tym zakresie, dodał.

W 2017 r. marża brutto wyniosła 23% pozostając na stabilnym poziomie r/r, dzięki wdrożeniu nowej polityki cenowej i mimo znaczącego wzrostu cen surowców.

EBITDA grupy wyniosła 120 mln euro, co oznacza wzrost o 9,3% r/r. Marża EBITDA była na podobnym poziomie, jak w 2016 r. i wyniosła 11,9%.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

Daniel Gąsiorowski

(ISBnews)