Joanna Tomicka-Zawora powołana na stanowisko prezesa Open Finance od 11 IV



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Open Finance podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko prezesa Joanny Tomickiej-Zawory na trzyletnią kadencję oraz dotychczasowego prezesa Przemysława Guberowa na stanowisko wiceprezesa z dniem 11 kwietnia, podała spółka.

"[Joanna Tomicka-Zawora to] ekspert w bankowości detalicznej, sprzedaży kredytów konsumenckich, rozwiązaniach cyfrowych i nowych technologiach. Menedżer w obszarach consumer finance i kart płatniczych. Lider transformacji dużych struktur korporacyjnych. Buduje i skutecznie egzekwuje strategie długoterminowe" - podał Open Finance.

Joanna Tomicka-Zawora od lipca 2009 do września 2017 roku pełniła funkcję wiceprezesa Credit Agricole Bank Polska. Wcześniej - od października 2005 roku do czerwca 2009 roku związana była z Bankiem Millennium jako dyrektor zarządzający w obszarze kart płatniczych, a następnie consumer finance, zaś w latach 1997-2005 z Citibankiem.

Rada nadzorcza powołała także na stanowisko wiceprezesa dotychczasowego członka zarządu Pawła Komara.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.



(ISBnews)