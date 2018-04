TIM planuje jednostkowy capex na poziomie 7,5 mln zł w 2018 r.



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - TIM planuje 7,5 mln zł nakładów inwestycyjnych na poziomie jednostkowym w tym roku, poinformował prezes Krzystof Folta.

"Capex na poziomie jednostkowym wyniesie 7,5 mln zł". - powiedział Folta podczas konferencji prasowej.

Spółka nie określiła nakładów na poziomie skonsolidowanym.

"Są różne warianty, ale to nie będzie duży capex, w 3LP - raczej kilka milionów" - powiedział dyrektor finansowy Piotr Tokarczuk.

W raporcie rocznym TIM podał, że jego grupa kapitałowa posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację zamierzeń inwestycyjnych. Są to głównie środki finansowe pochodzące z bieżącej działalności spółek wchodzących w skład grupy, kredytów, leasingu i faktoringu.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)