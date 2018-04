Spółka Energi zaoferowała 360 MW w przetargu na redukcję mocy



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Enspirion - spółka zależna Energi - zaoferowała największy ze wszystkich uczestników wolumen mocy w przetargu na redukcję zapotrzebowania na moc w przetargu zorganizowanym przez Polskie Sieci Energetyczne (PSE), podała Energa. Firma pozyskała do współpracy m.in. Grupę Azoty i złożyła ofertę redukcji 340 negawatów w pakiecie letnim, oraz 360 negawatów w pakiecie zimowym, podano także.

"Zagregowanie tak dużej mocy było możliwe dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli nas najwięksi przemysłowi odbiorcy. Mamy nadzieję, że nasza oferta spełni oczekiwania zamawiającego" - powiedział prezes Enspirion Tomasz Lesiewicz, cytowany w komunikacie.

Usługa redukcji zapotrzebowania na moc może wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne kraju. Pozwala bowiem ograniczyć zużycie wybranych odbiorców, gdy wystąpi zagrożenie niedoborów energii. Wśród klientów Enspirion są najwięksi przemysłowi odbiorcy, ale także mniejsze firmy. To m.in. huty, zakłady chemiczne, cementownie, odlewnie, zakłady z branży spożywczej czy firmy telekomunikacyjne. Te firmy zgłosiły gotowość przesunięcia procesów produkcyjnych na inne godziny lub czasowego przejścia na własne źródła zasilania, podano dalej.

"Wiele firm posiada instrumenty i zdolności, które mogłyby w takiej usłudze wykorzystać. Mogą okresowo przejść na wewnętrzne źródła zasilania, albo przesunąć w czasie pewno procesy, czego przykładem jest wcześniejsze utworzenie hałd w kopalniach" - powiedział główny specjalista ds. DSR w Enspirion Piotr Chylmański, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z warunkami przetargu, PSE może wezwać firmy do redukcji od poniedziałku do piątku. W pakiecie letnim firmy muszą być dyspozycyjne w godzinach od 10 do 18, natomiast w zimowym od 16 do 20. PSE będzie zgłaszać wstępną potrzebę przeprowadzenia usługi dzień wcześniej. Firmy uczestniczące w programie gwarantowanym każdorazowo zaproponują cenę, która nie może być wyższa niż maksymalna wskazana w przetargu. PSE będzie przekazywać informację o wyborze konkretnej oferty najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem redukcji, czytamy także.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)