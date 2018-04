Enter Air zwiększył liczbę pasażerów w Polsce o 28% r: r do ok. 1,5 mln w 2017 r.



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Enter Air przewiózł na polskim rynku ponad 1,5 mln pasażerów w 2017 r., co oznacza wzrost o 28% r/r, podała spółka.

Przewoźnik umocnił też pozycję lidera przewozów świadczonych dla biur podróży. Liczba przewiezionych pasażerów w tym segmencie na całym polskim rynku wzrosła o ok. 24% do 4,5 mln.

"Wzrost przewozów nie jest dla nas celem samym w sobie, ale dzięki zachowaniu marż na satysfakcjonującym poziomie znajduje on odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Na sezon lato 2018 oraz zima 2018/2019 mamy podpisane umowy z trzema największymi biurami podróży w Polsce, które powinny nam pozwolić na dalsze zwiększanie liczby pasażerów. Równolegle ze wzrostem skali działalności dążymy do optymalizacji kosztowej. Jednym z jej elementów jest wymiana floty. W IV kw. 2018 r. do obsługi pasażerów wejdą dwa pierwsze najnowocześniejsze Boeingi 737-8 MAX, które pozwolą na realne oszczędności w stosunku do naszej obecnej floty" - powiedział członek zarządu i dyrektor generalny Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

Pasażerowie przewiezieni przez Enter Air w 2017 r. zostali sklasyfikowani w statystykach przygotowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego jako czarterowi (1 122 112) oraz regularni (403 266). Dzięki działalności również na rynkach zagranicznych, m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Izraelu łączna liczba pasażerów w samolotach Enter Air w 2017 r. przekroczyła 2 mln, podano także.

Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce i jednocześnie największym prywatnym przewoźnikiem lotniczym w naszym kraju. Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie i Tel Awiwie. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)