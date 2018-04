Oferta publiczna do 24 mln akcji Danwood rusza dziś, cena max. 15 zł



Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Pierwotna oferta publiczna, obejmująca do 24 mln istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B Danwood Holding rozpoczyna się dziś od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna została ustalona na 15 zł, co oznacza, że wartość oferty publicznej może wynieść do 360 mln zł.

Oferta publiczna obejmie wyłącznie akcje istniejące. W ramach oferty podstawowej sprzedawanych będzie do 20 000 000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do 50% kapitału zakładowego, należących do akcjonariusza sprzedającego - Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors. Akcjonariusz sprzedający może dodatkowo zaoferować do 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do 10% kapitału zakładowego. Na podstawie prospektu akcjonariusz sprzedający zaoferuje więc łącznie do 24 000 000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących do 60% kapitału zakładowego spółki, podano w prospekcie.

"Intencją akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym ok. 10% oferty podstawowej (w przypadku zaoferowania przez akcjonariusza sprzedającego dodatkowych akcji oferowanych - 10% akcji oferowanych)" - czytamy w dokumencie.

Według harmonogramu, budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ma potrwać do 24 kwietnia. Na 13-23 kwietnia zaplanowano zapisy inwestorów indywidualnych. Nie później niż 24 kwietnia ma zostać opublikowana cena sprzedaży, ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostateczna liczba akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych przewidziano na 25-27 kwietnia, a przydział akcji oferowanych - na 30 kwietnia. Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW - około 11 maja br.

Funkcję globalnego koordynatora, współprowadzącego księgę popytu i oferującego pełni Pekao Investment Banking S.A. Funkcję współprowadzących księgę popytu pełnią: mBank S.A. oraz Wood & Company Financial Services, a.s. S.A. (Oddział w Polsce), podano także.

Akcje należące do akcjonariusza sprzedającego będą objęte zobowiązaniem do niesprzedawania akcji typu "lock-up" w okresie 360 dni od daty pierwszego notowania akcji na GPW. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji w okresie 360 dni. Członkowie zarządu spółki zobowiążą się do niesprzedawania akcji, które obejmą bezpośrednio po przeprowadzeniu IPO w ramach realizacji programu motywacyjnego, przez okres 720 dni, zapowiedziano także w prospekcie.

W 2017 r. Danwood Holding miał 43,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 28,18 mln zł zysku netto rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 848,3 mln zł wobec 671,98 mln zł w 2016 r.

Grupa Danwood jest dostawcą prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie "pod klucz" (gotowych do zamieszkania), które sprzedaje pod własną marką Danwood na rynku europejskim. W okresie ponad 20 lat swojej działalności grupa przekazała klientom ponad 8,3 tys. domów.

(ISBnews)