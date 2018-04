e-Xim IT rozpoczął ofertę 50 tys. akcji, liczy na debiut na NewConnect w II półr



Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - e-Xim IT rozpoczął dziś ofertę publiczną 50 tys. akcji z której liczy na szacunkowo 2 mln zł, wynika z komunikatu spółki. W drugiej połowie roku spółka planuje zadebiutować na rynku NewConnect.

"Głównym obszarem działalności spółki są usługi wdrożeniowe, w ramach których eksperci zapewniają całościową implementację rozwiązania w środowisku klienta. Środki pozyskane w ramach emisji mają być przeznaczone na rozbudowę zespołów technicznych i handlowych celem dostosowania możliwości i potencjału firmy do rosnących potrzeb rynkowych oraz na poszerzenie oferty o nowe, innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyzacji i robotyki procesów. Na ten cel emitent w wersji optymalnej chce pozyskać 2 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Decyzja o wprowadzeniu spółki na NewConnect podyktowana była chęcią rozwoju naszej działalności. Pozyskany kapitał chcemy przeznaczyć na szybką realizację przyjętej strategii, co ugruntuje naszą pozycję na rynku. Obrane przez nas kierunki rozwoju są efektem wieloletnich doświadczeń, analizy sytuacji oraz potrzeb i wymagań rosnącego rynku" - powiedział prezes Grzegorz Matysiak, cytowany w komunikacie.

Uchwałę w sprawie emisji 50 tys. akcji serii G nadzwyczajne walne zgromadzenie podjęło pod koniec lutego br. Wyemitowane w ramach emisji publicznej akcje o nominalnej wartości 40 zł, stanowią do 29% kapitału zakładowego.

Harmonogram oferty publicznej akcji serii G przewiduje termin przyjmowania zapisów od 12 kwietnia do 11 maja 2018 roku. Termin przydziału akcji serii G: do 15 maja 2018 roku (w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu przyjmowania zapisów).

"Wychodząc naprzeciw aktualnym trendom rynkowym, chcemy podjąć działania, które pozwolą nam zrealizować nowe projekty z zakresu oferowanych rozwiązań. Chodzi tutaj przede wszystkim o proces Cyfrowej Transformacji, który diametralnie zmienia sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. W naszej opinii wspomniane zmiany są nieuniknione i w najbliższym czasie zrewolucjonizują sposób prowadzenia biznesu. Nowe potrzeby tworzą także regulacje oraz rozporządzenia PSD2 i RODO, które wpłyną na popularyzację oferowanych rozwiązań typu API Management czy Test Data Management" - dodał wiceprezes Marcin Chmiela, cytowany w komunikacie.

Spółka w przyszłości planuje także inwestycje w nowe obszary, skupiając się na oferowaniu narzędzi do automatyzacji procesów, a także tworzeniu własnych unikalnych rozwiązań, podano także.

Według wstępnych wyników, w 2017 roku spółka uzyskała przychody netto na poziomie 6 190 908,83 zł. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 5 801 247,94 zł, natomiast zysk netto kształtował się na poziomie 453 071,03 zł. W sumie kapitał własny spółki na dzień 31.12.2017 wynosił 2 316 585,08 zł.

Firma e-Xim IT specjalizuje się w realizacji złożonych, innowacyjnych projektów w zakresie Cyfrowej Transformacji, Rozwoju Aplikacji i Zarządzania Usługami. Wśród klientów spółki znajdują się największe firmy m.in. z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej czy paliwowej, w tym także spółki zagraniczne.

(ISBnews)