BZ WBK wprowadził płatności zagraniczne do Wlk. Brytanii z użyciem blockchain



Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK udostępnił klientom indywidualnym usługę szybkich płatności zagranicznych, wykorzystującą technologię blockchain. W ramach pilotażu, nowe rozwiązanie jest także dostępne dla klientów biznesowych. Bank planuje, że po przelewach do Wielkiej Brytanii wprowadzi przelewy z tego kraju do Polski, a następnie do Hiszpanii, poinformował BZ WBK.

"Bank Zachodni WBK aktywnie uczestniczy w procesie digitalizacji polskiego sektora bankowego. Naszym priorytetem jest zapewnianie klientom najlepszych doświadczeń w korzystaniu z usług finansowych, dlatego inwestujemy w rozwój kanałów zdalnych, zapewniając użytkownikom wygodny dostęp do różnorodnych form płatności online. Konsekwentnie stawiamy na innowacje, takie jak rozwiązanie Santander One Pay FX, wyznaczając nowe standardy usług. Przyspieszenie procesowania płatności międzynarodowych dzięki technologii blockchain stanowi wartość dodaną dla naszych klientów" - powiedział prezes BZ WBK Michał Gajewski, cytowany w komunikacie.

Banco Santander, główny akcjonariusz Banku Zachodniego WBK poinformował, że uruchomił dziś nową usługę płatności zagranicznych, wykorzystującą technologię blockchain, z której mogą korzystać klienci indywidualni w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Brazylii. Nowe rozwiązanie o nazwie "Santander One Pay FX" umożliwia realizowanie płatności międzynarodowej w dniu następnym, a w wielu przypadkach tego samego dnia. Ponadto, klienci będą informowani, jaka dokładnie kwota w walucie docelowej wpłynie na konto beneficjenta, jeszcze przed wykonaniem przelewu.

Grupa Santander jest pierwszym bankiem, który wdraża usługi płatnicze oparte o blockchain jednocześnie w wielu krajach.

"Od dziś klienci Santander w Wielkie Brytanii mogą korzystać z One Pay, aby wykonywać płatności w do innych krajów europejskich i USA. Klienci w Hiszpanii mogą realizować płatności do Wielkiej Brytanii i USA, natomiast klienci w Brazylii i Polsce - przelewy do Wielkiej Brytanii. Płatności do krajów europejskich są realizowane w ciągu tego samego dnia. W pierwszym półroczu 2018 r. planujemy też uruchomić płatności natychmiastowe w kilku krajach. W ten sposób chcemy wspierać tysiące klientów, którzy codziennie wykonują płatności międzynarodowe. W najbliższych miesiącach będziemy rozszerzać zakres tej usługi o kolejne waluty i kraje docelowe. Blockchain daje nam bardzo wiele możliwości do optymalizacji naszych usług - Santander One Pay FX to pierwsza z wielu takich aplikacji" - powiedziała przewodnicząca Banco Santander Ana Botin, cytowana w komunikacie.

Nowe rozwiązanie wykorzystuje aplikację xCurrent opartą na technologii rejestrów rozproszonych (distributed ledgers), opracowanych przez Ripple z siedzibą w Kalifornii. InnoVentures, należący do Santander fundusz venture capital operujący kwotą 200 mln USD i działający w sektorze fintech zainwestował w Ripple w 2015 r. Łącznie fundusz zainwestował w ponad 20 nowo utworzonych start-upów, które zajmują się sztuczną inteligencją, technologiami big data i blockchain, płatnościami, doradztwem finansowym, finansowaniem MŚP oraz udzielaniem kredytów na zakup samochodu i kredytów hipotecznych.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander.

(ISBnews)