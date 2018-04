Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,21 proc., czyli ponad 290 punktów, do 24.483,05 pkt.

S&P 500 zyskał 0,82 proc. i wyniósł 2.663,99 pkt.

Nasdaq Comp. zwyżkował 1,01 proc., do 7.140,25 pkt.

Liderami wzrostów w czwartek był na Wall Street sektor finansowy. JPMorgan Chase zyskał 2,5 proc., Citigroup 3,2 proc., a akcje Wells Fargo zyskały 1,5 proc.

Wzrost notowań banków to w dużym stopniu efekt rosnących rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, co powinno pozytywnie odbić się na zyskach.

Na rynkach utrzymuje się niepokój w związku z napięciami na Bliskim Wschodzie oraz na linii Rosja-USA. Wczesnym popołudniem sentyment poprawił się jednak po tym jak prezydent USA Donald Trump zatwittował, że ewentualne uderzenie militarne przeciwko Syrii może nastąpić "bardzo szybko albo wcale nie tak szybko".

W USA spółki z sektora finansowego inaugurują sezon wyników. Zysk na akcję funduszu BlackRock w I kw. 2018 r. wyniósł 6,7 USD powyżej oczekiwanych 6,38 USD. Walory spółki zwyżkowały 1,5 proc.

Mimo wzrostu kosztów Delta Airlines zdołała wypracować zysk powyżej konsensusu - kurs spółki rósł 2,9 proc.

Raporty kwartalne przedstawią w piątek Citigroup, Wells Fargo i JPMorgan.

Inwestorzy liczą, że przedsiębiorstwa sprostają w I kwartale oczekiwaniom wywindowanym przez reformę systemu podatkowego (obniżka CIT do 21 proc. z 35 proc.) i wypracują najwyższą od 7 lat dynamikę wzrostu zysków. Konsensus Reutersa wskazuje na +18,5 proc., a Bloomberga na +17 proc., wobec +10,4 proc. w IV kw. 2017 r. Dla całego 2018 r. oczekiwania kształtują się w przedziale 20-21 proc.

Sytuację fundamentalną amerykańskich spółek przykryć mogą w najbliższych dniach bliskowschodnie potyczki mocarstw.

Stany Zjednoczone wciąż rozważają opcje odpowiedzi na niedzielny atak z użyciem broni chemicznej w Syrii. Trump zapowiedział w tym tygodniu, że działania USA przeciwko reżimowi w Damaszku będą miały zbrojny charakter. Stany koordynują odpowiedź z Wlk. Brytanią i Francją. Niemcy wykluczyły przyłączenia się do sojuszników z NATO.

Działaniom USA ostro sprzeciwia się Rosja, co sprowokowało w środę Trumpa do napisania na Twitterze, że Rosja, której jednostki bojowe znajdują się na terytorium Syrii, powinna się przygotować na wystrzelenie przez USA pocisków w kierunku tego kraju.

Podczas czwartkowego przesłuchania w Komisji Spraw Zagranicznych Senatu USA Mike Pompeo, którego prezydent Trump wskazał na nowego sekretarza stanu, ma zasygnalizować zaostrzenie polityki wobec Rosji - wynika z opublikowanych fragmentów jego wystąpienia.

W Europie na zamknięciu notowań indeks Euro Stoxx 50 wzrósł o 0,71 proc., DAX zyskał 0,98 proc., FTSE 100 wzrósł o 0,05 proc., a CAC 40 zwyżkował 0,59 proc.

EURO SŁABNIE PO SŁABYCH DANYCH MAKRO, EBC OBAWIA SIĘ WOJEN HANDLOWYCH I MOCNEJ WALUTY

Wspólna europejska waluta osłabia się w czwartek w reakcji na słabe odczyty makro i komentarze EBC. EUR/USD spada o 0,6 proc. w okolice 1,23.

Kolejne dane potwierdziły, że o szczycie koniunktury w eurolandzie w obecnym cyklu można już mówić w czasie przeszłym. Produkcja przemysłowa w strefie euro w lutym spadła o 0,8 proc. mdm - to trzeci z rzędu miesiąc na minusie. Oczekiwano +0,1 proc. Rdr produkcja przemysłowa wzrosła o 2,9 proc. wobec konsensusu +3,5 proc.

Wcześniej poniżej konsensusu uplasowały się m.in. dane o sprzedaży detalicznej dla całej eurozony oraz szereg wskaźników z Niemiec (eksport, produkcja przemysłowa).

Europejski Bank Centralny ocenił z kolei w protokole z marcowego posiedzenia, iż umocnienie euro może mieć bardziej negatywny wpływ na dynamikę inflacji niż wcześniej się spodziewano.

Członkowie EBC obawiali się w marcu także negatywnych skutków wojen handlowych dla gospodarki eurolandu.

Konieczność dalszej normalizacji polityki monetarnej zasugerował w czwartek członek zarządu EBC B. Coeure. Jego zdaniem, utrzymywanie się na rynku pracy większej ilości niewykorzystanych zasobów nie oznacza, że "polityka monetarna powinna pozostać bez zmian".

"Jeżeli potencjalny wzrost nie spadł tak mocno jak myśleliśmy, mogłoby to implikować, że neutralna stopa procentowa (...) jest wyższa niż powszechnie się szacuje" - powiedział Coeure. Dodał, iż w takim układzie EBC mógłby "rekalibrować" politykę, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej dozy akomodacji, by inflacja wzrosła do celu.

Bankierzy z Frankfurtu mają jeszcze dwa tygodnia (kolejne posiedzenie zaplanowano na 26 kwietnia), by ocenić czy spowolnienie w gospodarce euroland w I kw. to tylko wrzucenie niższego biegu po mocnych osiągnięciach z 2017 r., czy początek wyraźnego ochłodzenia aktywności.

ROPA W DÓŁ, WCIĄŻ BLISKO NIEMAL 3-LETNICH SZCZYTÓW

Ceny ropy naftowej oddają część mocnych wzrostów z poprzednich sesji, po wzroście w środę na najwyższe od czerwca 2015 r. poziomy wobec wzrostu ryzyka geopolitycznego na Bliskim Wschodzie.

Baryłka WTI w dostawach na maj w Nowym Jorku jest wyceniana po 66,2 USD, w dół o 0,9 proc. Brent w dostawach na czerwiec w Londynie traci 1 proc. do 71,4 USD.

Porozumienie OPEC+ najprawdopodobniej zostanie przedłużone poza 2018 r., a szkic nowej umowy będzie przedmiotem dyskusji na szczycie producentów ropy w czerwcu - powiedział w czwartek Reutersowi szef kartelu Mohammad Barkindo.

Produkcja ropy w OPEC spadła w marcu o 201,4 tys. b/d do 31,958 mln b/d, czyli najniższego poziomu od roku - wynika z comiesięcznego raportu kartelu. Od stycznia 2017 r., odkąd obowiązuje porozumienie OPEC+ o niższej podaży ropy, z rynku zniknęło ok. 90 proc. nadwyżki, która wynosi obecnie 43 mln b. - dodano. (PAP Biznes)