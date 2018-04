Aktualny portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu wynosi ok. 1,9 mld zł



Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Aktualny portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu wynosi ok. 1,9 mld zł, poinformował p.o. prezesa Przemysław Janiszewski.

"Nasz aktualny portfel zamówień wynosi ok. 1,9 mld zł, a podpisane kontrakty pozwalają nam na zrealizowanie naszych celów przychodowych w 2018 roku. Intensywnie pracujemy nad pozyskiwaniem na kolejne lata projektów w segmentach nafta, chemia i gaz, energetyka, produkcja i budownictwo przemysłowe" - napisał Janiszewski w liście do akcjonariuszy.

Zgodnie z założeniami Planu Rozwoju, Polimex dywersyfikuje kierunki działania - z coraz wyższą skutecznością, rozwijaja się na rynkach zagranicznych, dodał.

"Aktualny portfel zamówień grupy pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 1,9 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych. Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2018 rok 1,4 mld zł, 2019 rok 0,46 mld zł, 2020 rok i lata następne 0,04 mld zł" - czytamy też w raporcie rocznym.

Janiszewski zapowiedział, że grupa w 2018 roku będzie kontynuować realizację inicjatyw Planu Rozwoju Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, w tym przede wszystkim operacjonalizację działań, które pozytywnie przełożą się na wyniki finansowe spółki i jej zdolność do kreowania wartości w długoterminowym horyzoncie czasowym.

"Przed sobą mamy bardzo wymagający czas, w którym sukces jest wypadkową ciężkiej pracy, dyscypliny kosztowej, konsekwencji i umiejętności elastycznego adaptowania się do coraz intensywniej zmieniających się warunków rynkowych. Mamy zasoby, mamy kompetencje, doświadczenie i referencje. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał spółek należących do grupy kapitałowej" - stwierdził p.o. prezesa.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska.

(ISBnews)