Krzysztof Andrulewicz ma objąć funkcję prezesa Archicomu od 10 maja



Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Archicom podpisał list intencyjny z Krzysztofem Andrulewiczem w celu potwierdzenia woli powołania go na stanowisko prezesa ze skutkiem od 10 maja 2018 r., podała spółka.

"Jednocześnie spółka zawiadamia, że na posiedzeniu rady nadzorczej Archicom SA planowanym na dzień 23 kwietnia 2018 r. pani Dorota Jarodzka-Śródka ma zamiar złożyć rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu, również ze skutkiem na dzień 10 maja 2018 r., przy jednoczesnym pozostaniu w składzie zarządu Archicom S.A. na stanowisku wiceprezesa" - czytamy w komunikacie.

Ponadto rada nadzorcza będzie głosować nad powołaniem do składu zarządu Archicom Krzysztofa Suskiewicza, który oprócz tego będzie dalej pełnił sprawowaną obecnie funkcję prezesa spółki zależnej Archicom Polska (dawniej mLocum).

Natomiast Kazimierz Śródka planuje na najbliższym posiedzeniu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki złożyć rezygnację z funkcji wiceprezesa Archicomu i kandydować na tym samym posiedzeniu do składu rady nadzorczej spółki, podano także.

"Jestem przekonana, że bardzo doświadczony obecny zespół zarządzający wraz z nowym liderem, będzie jeszcze lepiej przygotowany do podejmowania kolejnych ambitnych wyzwań na wysoce konkurencyjnym i wymagającym rynku. Pan Krzysztof Andrulewicz wniesie do firmy nową myśl zarządczą, doświadczenie i energię, które będą działały na korzyść grupy, jej pracowników, klientów oraz akcjonariuszy" - skomentowała Jarodzka-Śródka, cytowana w komunikacie.

"Bardzo się cieszę na możliwość dołączenia do Grupy Archicom. Firmy, która jest bardzo uznanym, szanowanym i rzetelnym deweloperem. Dołączenia do firmy, ale przede wszystkim do zespołu ludzi, którzy skutecznie prowadzą i rozwijają działalność od wielu lat. Ten rozwój i profesjonalizm oraz osiągane wyniki zdecydowały o podpisaniu przez mnie listu intencyjnego. Wierzę, że ze swojej strony mogę wnieść do organizacji własne doświadczenia i wykorzystać je w dalszym, ewolucyjnym rozwoju Grupy Archicom" - powiedział Andrulewicz.

Krzysztof Andrulewicz od 2003 r. związany był ze spółką Skanska, gdzie od 2009 r. pełnił funkcję prezesa, a wcześniej wiceprezesa odpowiedzialnego za budownictwo kubaturowe na terenie całego kraju. Był wcześniej także prezesem spółek budowlanych z grupy Budexpol we Wrocławiu.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)