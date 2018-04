PKM to system regularnych kolejowych połączeń regionalnych, współfinansowany przez wielkopolski samorząd oraz samorządy położone wzdłuż dziewięciu linii kolejowych. System ma ruszyć w czerwcu; w godzinach szczytu przewozowego składy będą jeździć co ok. 30 minut.

Umowę ws. dofinansowania zakupu taboru podpisano w piątek w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Wsparcie pochodzi z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość całej inwestycji to 120 mln zł. W II kwartale wielkopolski samorząd ogłosi przetarg na producenta pięciu pięcioczłonowych składów. Na wykonanie zadania przewidziano maksymalnie 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Składy będą się poruszać z prędkością do 160 km/h i zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W każdym pojeździe znajdzie się minimum 240 miejsc siedzących, klimatyzacja, Wi-Fi i system dynamicznej informacji pasażerskiej. Będzie też monitoring, miejsca dla niepełnosprawnych i do przewozu rowerów.

Uruchamiany w czerwcu system PKM obejmie swoim zasięgiem obszar w promieniu ok. 50 km od Poznania. Wdrażanie PKM następować będzie etapami. W poniedziałek wielkopolski samorząd podpisze umowy ws. uruchomienia PKM z gminami i powiatami leżącymi wzdłuż pierwszych czterech linii kolejowych.

Docelowo składy będą dojeżdżać do stacji: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, Września, Gniezno, Wągrowiec, Oborniki i Szamotuły. Zakończenie wdrażania tego projektu przewidziane jest na 2021 rok i uzależnione od zakończenia remontów poszczególnych linii kolejowych przez PKP PLK. Zadanie będzie realizowane przez samorządowego przewoźnika kolejowego – spółkę Koleje Wielkopolskie.

"Tabor, którego dotyczy podpisana dziś umowa, będzie dostępny nie szybciej niż w przyszłym roku. Od 10 czerwca ruszymy z PKM na pierwszych czterech liniach tym taborem, tymi zasobami, którymi obecnie dysponujemy. Już mamy zamówionych 10 nowych składów, wraz z kolejnymi pięcioma będziemy dysponowali łącznie 80 jednostkami. Żeby w pełni uruchomić PKM potrzebnych będzie jeszcze ok. 30 pociągów” – powiedział w piątek wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak.

Jak podkreślono na konferencji prasowej towarzyszącej podpisaniu umowy, do tej pory z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 do województwa wielkopolskiego na 147 inwestycji, głównie transportowych, trafiło w sumie 5,4 mld zł. Były to m.in. budowa drogi ekspresowej S5 z Mielna do Gniezna oraz z Poznania do Kaczkowa, czy budowa obwodnic Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocina. Stolica regionu na siedem inwestycji tramwajowych pozyskała z tego samego źródła 375 mln zł.

"W maju dofinansowaliśmy też kwotą ponad 120 mln zł prace usprawniające ruch na drodze krajowej 92 w obrębie miasta. Łączna kwota dofinansowania, licząc dzisiejszą umowę kolejową, to 545 mln zł" – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

Jak dodał, w tym roku planowane jest podpisanie umów na kolejne inwestycje w województwie. Jeśli ocena wypadnie pozytywnie, pieniądze z programu trafią na kilka ważnych przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową, między innymi w Turku, Wągrowcu, Złotowie, Kępnie, a także na modernizację niektórych dworców w regionie. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

edytor: Sonia Sobczyk