Źródło: PAP

Niższy podatek CIT odciąży sektor małych i średnich firm, co zwiększy ich konkurencyjność, oraz stworzy szansę na zmniejszenie szarej strefy - powiedziała PAP szefowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska odnosząc się do zapowiedzi obniżenia CIT z 15 do 9 proc.