Produkcja węgla JSW wzrosła r: r do 4,11 mln ton w I kw. 2018 r.



Warszawa, 16.04.2018 (ISBnews) - Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 4,11 mln ton w I kw. 2018 r. wobec 3,98 mln ton rok wcześniej (i wobec 3,47 mln ton w poprzednim kwartale), podała spółka.

Produkcja węgla koksowego w I kw. br. wyniosła 3,04 mln ton, a produkcja węgla do celów energetycznych 1,07 mln ton wobec odpowiednio 2,83 mln ton i 1,15 mln ton.

Sprzedaż węgla ogółem w I kw. 2018 r. wyniosła 3,96 mln ton wobec 3,83 mln ton rok wcześniej.

"Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła w I kw. 2018 r. ok. 70% wolumenu ogółem" - czytamy w komunikacie.

Produkcja koksu w JSW w III kw. 2017 r. wyniosła 0,92 mln ton wobec 0,84 mln ton rok wcześniej. Sprzedaż zewnętrzna koksu wyniosła 0,85 mln ton wobec 0,66 mln ton rok wcześniej, podano także.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)