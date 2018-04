Mercator Medical miał wstępnie ok. 4,4 mln zł zysku netto w I kw. br.



Warszawa, 16.04.2018 (ISBnews) - Mercator Medical miał ok. 4,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto i ok. 7,2 mln zł EBITDA w I kwartale br., podała spółka, przedstawiając szacunkowe dane.

"Zarząd emitenta wstępnie oczekuje, że przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 89,6 mln zł (wobec 73,6 mln zł w I kw. 2017 r., wzrost o 22%), skonsolidowany wynik operacyjny wyniósł w I kw. 2018 r. ok. 4,3 mln zł (wobec 1,7 mln zł w I kw. 2017 r. wzrost o 151%), skonsolidowany wynik EBITDA - ok. 7,2 mln zł (wobec 3,7 mln zł w I kw. 2017 r., wzrost o 93%), natomiast skonsolidowany zysk netto - około 4,4 mln zł (wobec 0,0 mln zł w I kw. 2017 r.)" - czytamy w komunikacie.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii o wydajności około 110 mln rękawic miesięcznie. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)