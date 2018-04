Strona 12339.gov.cn wzywa ludność do zgłaszania wszelkich przypadków organizowania lub podżegania do spisków przeciwko władzy państwowej i systemowi socjalistycznemu, działalności terrorystycznej lub separatystycznej oraz prób przekupywania urzędników państwowych i wojskowych przez obywateli Chin i obcokrajowców.

Lista podejrzanych aktywności obejmuje również przypadki, gdy osoby spoza Chin samowolnie spotykają się z „kimkolwiek w Chinach, kto prowadził działania narażające bezpieczeństwo państwowe lub jest o to mocno podejrzewany”. Takie sformułowanie rodzi obawy, że może to dotyczyć jakiegokolwiek kontaktu obcokrajowców z dysydentami – ocenia agencja AFP.

Na liście znalazło się również „wykorzystywanie religii do działań zagrażających bezpieczeństwu państwowemu” oraz fabrykowanie lub zniekształcanie faktów, publikacja i rozpowszechnianie materiałów tekstowych, głosowych i audiowizualnych w celu zagrożenia bezpieczeństwu państwowemu.

Osoby i organizacje, których informacje będą miały „istotny wkład” w zwalczanie niepożądanych działań, zostaną za to wynagrodzone – napisano na stronie, która umożliwia składanie donosów online. Nie podano konkretnie, jakie to będą nagrody, ale miejskie Biuro Bezpieczeństwa Państwowego w Pekinie oferowało za informacje o szpiegach od 10 tys. do 500 tys. juanów – informowały lokalne media w kwietniu ub.r.

Z okazji Narodowego Dnia Edukacji o Bezpieczeństwie Państwowym, który od 2016 roku obchodzony jest 15 kwietnia, ministerstwo wraz z dwiema innymi instytucjami opracowało ilustrujący groźną działalność komiks pt. „Przyjaciel w masce”. Jego bohaterem jest obcokrajowiec, który podając się za członka zagranicznej organizacji pozarządowej, przekupuje Chińczyka, by promował wśród lokalnych robotników prawa pracownicze „w stylu zachodnim” i zachęcał ich do protestów. Pracownicy wychodzą na ulicę, co komiks nazywa „nielegalnym wydarzeniem”, ale jeden z czujnych robotników donosi władzom o związkach organizatora z obcokrajowcem.

Dwa lata temu z okazji pierwszego Dnia Edukacji o Bezpieczeństwie Państwowym władze Pekinu rozkleiły w mieście komiks pt. „Niebezpieczna miłość”, przedstawiający historię Chinki uwiedzionej przez obcokrajowca w celu wydobycia od niej tajemnic państwowych.

