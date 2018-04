Notowania na GPW będą zależeć dziś od zagranicznych danych makro



Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Dzisiaj na początku sesji można oczekiwać spokojnych notowań w optymistycznym tonie. W kolejnych godzinach handlu na GPW „pierwsze skrzypce" będą grać dane makroekonomiczne z zagranicy, które będą spływać od 10:30 aż do końca notowań. Ryzyko konfliktu zbrojnego w Syrii aktualnie mniej niepokoi inwestorów, którzy mogą zwracać większą uwagę na sytuację w poszczególnych spółkach.

Wczoraj, już po zakończeniu sesji w Warszawie, amerykańscy inwestorzy przystąpili do zakupów. W efekcie S&P500 zamknął się najwyżej od 22 marca. Optymizm nie przeniósł się jednak w pełnym zakresie do Japonii, gdzie sesja przebiegała spokojnie. Wydaje się, że giełdy w Azji skupiły się na najnowszych, niejednoznacznych danych z gospodarki Chin. Widać jednak, że obawy o eskalację konfliktu militarnego na Bliskim Wschodzie są relatywnie niewielkie i to jest najważniejsza temat dla rynków akcyjnych. Niepokoje przejawiają się głównie w nieco wyższym popycie na złoto.

Po przebiciu trwającego od lutego trendu spadkowego, polskie akcje mozolnie wspinają się na wyższe poziomy. Jednak kolejne opory zdobywane są powoli. Po przebiciu pułapu 2300 pkt. przez WIG20 wczoraj, trzecią sesję z rzędu, rynek utrzymał się powyżej tego poziomu. Kolejny opór znajduje się przy 2371 pkt. i niewątpliwie będzie on dla „byków" wyzwaniem. Wśród najskuteczniejszych inwestorów w CMC Markets, działających na polskim rynku poprzez kontrakty CFD Poland20, tylko 60% pozostawiło na noc otwarte pozycje długie. Widać więc, że wiara we wzrosty jest umiarkowana.

Znamienne, że wczoraj 10 spółek warszawskiej giełdy odnotowało roczne minima, a dodatkowo byli to gracze istotni dla ogólnego obrazu WIG. Szczególnie Getback, Ideabank, Kęty i Quercus. Rynek będzie nadal analizować potencjał zagrożeń związanych z sytuacją wokół Getback. Konsekwencje załamania się cen akcji i obligacji gracza na rynku należności mogą być znaczące dla większej liczby spółek niż tylko dla Quercusa. Dzisiaj warto śledzić też notowania Ideabanku i Kętów, podobnie jak spółek z branży deweloperskiej. Indeks WIG-Nieruchomości jest znacznie mocniejszy od WIG i WIG20, a wczoraj wykonał jednodniową korektę. Kolejnymi walorami, na które warto zwrócić uwagę, są akcje PKN Orlen i KGHM. Pomimo, iż ich kursy są daleko od kluczowych oporów, zaczynają one przyciągać zainteresowanie inwestorów. W przypadku negatywnych sesji nie widać chęci do ich sprzedaży, przynajmniej chwilowo, a to dobry znak dla całej giełdy w Warszawie.

Dla notowań istotne będą dziś odczyty makro z zagranicy. O godz. 10:30 z Wielkiej Brytanii zostanie opublikowany raport o zatrudnieniu – oczekuje się stopy bezrobocia na poziomie 4,3%. Pół godziny później opublikowany zostanie raport ZEW dotyczący nastrojów w niemieckiej gospodarce. Zazwyczaj bardzo mocno wpływa on na rynki, a dziś oczekuje się istotnego pogorszenia nastrojów - indeks ma spaść z poprzedniego pułapu 5,1 do -1,6. Następnie o 14:30 poznamy dane dotyczące rozpoczętych budów w USA, a o 15:15 tamtejsza produkcja przemysłowa ma wzrosnąć o 0,3%.

Łukasz Wardyn, dyrektor – Europa Wschodnia, CMC Markets

(ISBnews/ CMC Markets)