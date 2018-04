Zysk netto Enter Air wzrósł r: r do 58,39 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Enter Air odnotował 58,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 46,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 63,61 mln zł wobec 61,46 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 954,93 mln zł w 2017 r. wobec 810,36 mln zł rok wcześniej.

"Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, 2017 r. był rekordowy dla Enter Air zarówno pod względem liczby przewiezionych pasażerów, jak również wyników finansowych. Stabilnie rośniemy realizując niezmiennie od lat tę samą filozofię" - powiedział członek zarządu Enter Air Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

W ramach programu handlowego zrealizowanego w 2017 r. Enter Air wykonał 6 531 mln fotelokilometrów, czyli 14,1% więcej niż rok wcześniej. W ubiegłym roku Enter Air przewiózł ponad 2 mln pasażerów z czego 1,5 mln w Polsce, co pozwoliło spółce umocnić pozycję lidera z ponad 33% udziałem w rynku, podano w materiale.

"Przed nami kolejny bardzo pracowity sezon, kontrakty zawarte z trzema największymi biurami podróży w Polsce jakie będziemy realizować zakładają dalszy wzrost przewozów, na trwale rosnącym rynku turystycznym. Pozytywnie na koszty spółki w kolejnych latach wpłyną też oszczędne Boeingi 737-8 MAX. Pierwsze dwa samoloty tego typu dołączą do floty pod koniec 2018 r. a zamówionych mamy łącznie sześć takich maszyn" - dodał członek zarządu.

Kontrakty na kolejne sezony mają wartość ponad 1 mld zł.

Zadłużenie netto wynosi 303,1 mln zł, a wskaźnik długnetto do EBITDA 3,4x. Zdecydowana większość zadłużenia to długoterminowy leasing finansowy napięć samolotów Boeing 737-800, podała też spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 10,85 mln zł wobec 9,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce i jednocześnie największym prywatnym przewoźnikiem lotniczym w naszym kraju. Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie i Tel Awiwie. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)