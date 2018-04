T-Bull osiągnął łącznie niemal 316 mln pobrań swoich aplikacji



Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - T-Bull osiągnął niemal 316 mln pobrań swoich aplikacji, podała spółka. W ubiegłym miesiącu deweloperowi przybyło ponad 7 mln nowych pobrań gier.

"Jak wynika z najnowszego raportu, w ubiegłym miesiącu deweloperowi przybyło ponad 7 mln nowych pobrań gier, co oznacza, że łączna skumulowana liczba to już prawie 316 mln" - czytamy w komunikacie.

"Przy projektowaniu gier stawiamy na kontakt z użytkownikami, którzy mogą testować nasze gry w fazach beta i mieć realny wpływ na finalny wygląd produktu. Dzięki aktywnej komunikacji z inwestorami wypracowaliśmy nową formę comiesięcznego raportu, który obecnie oprócz skumulowanej liczby pobrań zawiera takie informacje jak wskaźniki monetyzacji czy aktualny poziom zainteresowania graczy danym tytułem. Tym samym pokazujemy, że na bieżąco aktualizowana i udoskonalana produkcja może cieszyć się dużą popularnością nawet wiele lat po premierze, generując każdego miesiąca setki tysięcy nowych pobrań" - powiedział prezes Grzegorz Zwoliński, cytowany w komunikacie.

Wśród najpopularniejszych i najbardziej dochodowych tytułów znajdują się niezmiennie "Moto Rider Go" i "Top Speed". Pierwszy z wyżej wymienionych może pochwalić się wynikiem prawie 44 mln pobrań łącznie. W samym marcu grę pobrano 1,66 mln razy (1,5 mln to sklep Google Play), a średnia kwota transakcji wyniosła 5,45 USD, wymieniono w informacji.

"Wśród najbardziej dochodowych rynków znajdują się Stany Zjednoczone, Japonia i Brazylia, które odpowiadają kolejno za 17,57%, 8,77% i 8,51% wszystkich transakcji dokonanych przez użytkowników w ubiegłym miesiącu" - czytamy dalej.

Jeśli chodzi o "Top Speed", to gra została pobrana w marcu 650 tys. razy, przebijając tym samym 25,5 mln pobrań łącznie. Średnia kwota transakcji jest jednak nieco wyższa niż w przypadku "Moto Rider Go". Przeciętny użytkowników dokonujący zakupu w aplikacji, przeznaczył na ten cel 5,84 USD, a ponad 50% wszystkich transakcji dokonali mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, wskazano także.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect od października 2016 r.



(ISBnews)