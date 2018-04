Zysk netto DNB Bank Polska wzrósł o 31,8% r: r do 77,7 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Zysk netto DNB Bank Polska wyniósł 77,7 mln zł w 2017 r., co oznacza wzrost o 31,8% w skali roku. Całkowite przychody banku z działalności operacyjnej spadły o 6% r/r i wyniosły 228 mln zł, podano także.

"Przyjęliśmy strategię wyróżnienia się i specjalizacji sektorowej, co oznacza, że cały nasz bank podporządkowany jest strategii branżowej. Pozyskujemy rocznie kilkunastu nowych klientów. Naszym celem nie jest budowa dużego udziału w rynku; chcemy prowadzić rentowny i stabilny biznes z firmami, które są liderami branż, w których działamy" - powiedział prezes Artur Tomaszewski, cytowany w komunikacie.

Największą pozycję w przychodach banku stanowił wynik z tytułu odsetek (83% wszystkich przychodów). Wynik ten wzrósł o 9% i wyniósł 188,7 mln zł; w tym samym czasie z tytułu opłat i prowizji bank wygenerował wynik w wysokości 17,4 mln zł. Koszty działania banku w 2017 r. zmniejszyły się do 120 mln zł z 128 mln zł w 2016 r., podano także.

"Kwota 1 492 mln zł funduszy własnych zapewnia bankowi satysfakcjonujący poziom wskaźnika wypłacalności, który na koniec roku wyniósł 15,88%. Bank dysponował bazą depozytów w kwocie 4 901 mln zł; z kolei saldo kredytów osiągnęło 7 602 mln zł. W minionym roku bank udzielił ponad 1,5 mld zł nowego finansowania klientom korporacyjnym" - czytamy dalej.

Aktualnie bank obsługuje ponad 100 dużych klientów korporacyjnych i ponad 100 jednostek samorządu terytorialnego, dodano.

"W roku 2017 bank przeprowadził kilka istotnych transakcji w swoich strategicznych branżach. Na rzecz klientów z sektora publicznego bank realizował struktury typu: obligacje przychodowe czy emisje obligacji dla szpitali i spółek komunalnych (z zakresu mieszkalnictwa komunalnego) z umowami wsparcia ze strony samorządów. Konsekwentnie zwiększył także zaangażowanie wśród klientów z sektora TMT (telekomunikacja, media, technologie). Bank umacniał także swoje kompetencje produktowe" - podsumowano.

DNB Bank Polska S.A. jest obecny w Polsce od 2002 roku. To specjalistyczny bank korporacyjny obsługujący duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny. Właścicielem banku jest Grupa DNB - największa norweska grupa finansowa, o aktywach wysokości 270 mld euro (na koniec 2015 r.), prowadząca działalność w 19 krajach. Jej akcje notowane są na giełdzie w Oslo.

(ISBnews)