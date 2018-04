Liczba pozyskanych przez PBKM próbek bez mian r: r w I kwartale 2018 r.



Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 4 841 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w I kwartale 2018 roku wobec 4 841 rok wcześniej, podała spółka. Na koniec I kw. br. PBKM przechowywał 164 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, co oznacza wzrost o 14% r/r.

"Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) - przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord i największy pod względem liczby nowo pozyskanych próbek bank komórek macierzystych w Europie - pozyskał w I kwartale 2018 roku 4 841 nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek. Udział umów zawartych w modelu abonamentowym w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 61,9%, wobec 54,8% w analogicznym okresie roku 2017" - czytamy w komunikacie.

Na koniec pierwszego kwartału 2018 r. PBKM przechowywał (łącznie w segmentach B2C i B2B) ponad 164 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, czyli o około 14% więcej w ujęciu rocznym.

"W pierwszym kwartale tego roku pozyskaliśmy taką samą liczbę nowych próbek jak w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Nie jest to wynik nas zadawalający, ale z drugiej strony utrzymaliśmy tempo pozyskiwania nowych próbek pomimo wstrzymania na początku tego roku działalności w Turcji, która jest dla PBKM jednym z trzech rynków strategicznych. Z początkiem kwietnia wznowiliśmy działalność w zakresie preparatyki nowych próbek w Turcji i spodziewamy się, że dynamika pozyskiwania nowych próbek powróci na ścieżkę wzrostu. Już w tej chwili widzimy bardzo duże zainteresowanie klientów tureckich naszą ofertą. Na koniec pierwszego kwartału br. w segmencie B2C spółki z grupy PBKM przechowywały prawie 152 tys. próbek, czyli o ponad 15 proc. więcej niż na koniec marca ubiegłego roku. Podtrzymujemy nasz cel utrzymania wzrostu segmentu bankowania i osiągniecie 200 tysięcy próbek krwi pępowinowej lub tkanek zbankowanych w segmencie B2C w 2020 roku - skomentował Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes PBKM, cytowany w komunikacie.

W segmencie B2C spółki z grupy PBKM przechowywały prawie 152 tys. próbek na koniec marca tego roku, tj. o 15,1% więcej niż na koniec marca ubiegłego roku. Udział umów w modelu abonamentowych w segmencie B2C wyniósł 62,1% na koniec I kwartału 2018 r.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

