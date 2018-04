Marcin Mazurek powołany na stanowisko prezesa PHN



Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) powołała Marcina Mazurka na stanowisko prezesa zarządu z dniem 1 maja br., podała spółka.

"Jednocześnie rada nadzorcza spółki, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu ds. Inwestycji spółki, nie wyłoniła kandydata na ww. stanowisko" - czytamy w komunikacie.

Marcin Mazurek jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na Wydziale Ekonomii i Informatyki oraz IESE Business School, University of Navarra w Barcelonie. Od 2012 r. do chwili obecnej jest dyrektorem zarządzającym w Kredobank S.A. na Ukrainie, gdzie jest odpowiedzialny za obszar bankowości detalicznej, w tym produktów hipotecznych oraz funduszy inwestowania budownictwa oraz bankowości elektronicznej wraz z kanałami zdalnymi. W latach 2009 - 2011 był dyrektorem departamentu rozwoju biznesu w Inteligo Financial Service, podała spółka.

Wcześniej, pod koniec marca br. rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości odwołała Macieja Jankiewicza ze stanowiska prezesa i powierzyła czasowo wykonywanie czynności prezesa Izabeli Felczak-Poturnickiej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Portfel Grupy obejmuje ok. 140 wydzielone biznesowo aktywa nieruchomościowe o wartości ok. 2,5 mld zł. Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

(ISBnews)