Impel wybrany w przetargu na budowę sieci FTTH o łącznej wartości 120,2 mln zł



Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Impel wygrał w postępowaniu zakupowym na wybór wykonawcy budowy sieci szerokopasmowej FTTH dla Projektów "Szczeciński część A i Szczecin Orange Światłowód" oraz "Nowotarski Orange Światłowód". Szacowana łączna wartość dwóch zamówień to 120,2 mln zł, podał Impel.

"Zamawiającym jest Orange Polska S. A. z siedzibą w Warszawie, a wykonawcą (oferentem) konsorcjum spółek z Grupy Impel, tj.: Impel Tech Solutions Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie - lider oraz Impel Facility Services Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu" - czytamy w komunikacie.

Kwota 62,5 mln zł netto przypada na zamówienie pn. "Szczeciński część A i Szczecin Orange Światłowód" a 57,7 mln zł netto na zamówienie "Nowotarski Orange Światłowód", w planowanym okresie realizacji usług od 27 kwietnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

Podpisanie umów planowane jest do końca kwietnia 2018 roku, podano także.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.

(ISBnews)