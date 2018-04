Zysk netto Inter Cars spadł r: r do 216,43 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Inter Cars odnotował 216,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 230,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 294,46 mln zł wobec 315,67 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 908,37 mln zł w 2017 r. wobec 5 973,46 mln zł rok wcześniej.

"W 2017 roku Inter Cars kolejny raz ustanowił rekord sprzedaży. Nasze przychody wyniosły ponad 6,9 miliarda złotych, dynamika wzrostu ponad 16%. Jesteśmy drugą firmą w Europie na niezależnym rynku dystrybucji części samochodowych" – napisał prezes Maciej Oleksowicz w liście załączonym do raportu rocznego.

Sieć dystrybucyjna Inter Cars powiększyła się w 2017 r. o 62 nowe filie, co oznacza, że na koniec roku liczyła 507 punktów sprzedaży w 16 krajach Europy. Rynek polski stanowił 61% sprzedaży grupy, a segment osobowy pozostaje segmentem dominującym.

"Pod względem rentowności odnotowaliśmy wynik gorszy niż w roku ubiegłym o 6%, to jest skonsolidowany zysk netto na poziomie 216 milionów złotych i jest to wynik poniżej naszych oczekiwań. Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać przede wszystkim w zbyt wysokich kosztach operacyjnych, dodatkowych kosztach logistycznych, wynikających z jednoczesnego prowadzenia 2 magazynów centralnych w I półroczu 2017 roku oraz utrzymywania zbyt wysokich stanów magazynowych w pierwszych 3 kwartałach 2017 roku (wzrost wolumenu operacji logistycznych). Zdajemy sobie sprawę z konieczności poprawy na poziomie zarządzania ceną i rozłożeniem towaru'' – wskazał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 101,06 mln zł wobec 109,39 mln zł zysku rok wcześniej.



Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. W 2016 r. odnotowała 5 903,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)