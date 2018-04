Kernel zmniejszył sprzedaż zboża o 21,8% r: r do 1,1 mln ton w III kw. 2017: 2018



Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Kernel Holding zmniejszył sprzedaż zboża o 21,8% r/r do 1,09 mln ton w III kw. roku obrotowego 2017/2018 (zakończonym 31 marca 2018 r.), podała spółka. W okresie I-III kw. sprzedaż spadła o 25,1% r/r do 3,07 mln ton.

Sprzedaż oleju luzem w III kw. spadła o 14% r/r do 252,74 tys. ton, podano w komunikacie. W okresie I-III kw. sprzedaż oleju luzem wzrosła o 14% r/r do 914,68 tys. ton.

Sprzedaż oleju butelkowanego w III kw. spadła o 24,4% r/r do 26,16 mln litrów, a w okresie I-III kw. zmniejszyła się o 6,9% r/r do 85,8 mln litrów.

Sprzedaż śruty słonecznikowej spadła o 1,4% r/r do 848,86 tys. ton w III kw. i wzrosła o 12,3% r/r do 2,3 mln ton w ciągu 9 miesięcy roku obrotowego.

Kernel podał też, że w III kw. przeładunek w terminalach eksportowych spadł o 6,1% r/r do 1,51 mln ton, a w okresie I-III kw. spadł o 4,6% r/r do 4,45 mln ton.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)