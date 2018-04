Zysk netto Grupy Żywiec spadł r: r do 4,51 mln zł w I kw. 2018 r.



Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Grupa Żywiec odnotowała 4,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 27,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 12,89 mln zł wobec 39,43 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 604,45 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 618,36 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo negatywnego wpływu niekorzystnej pogody i warunków rynkowych w krótkim okresie, długofalowo konsekwentnie realizujemy naszą strategię budowania wartości. W pierwszym kwartale 2018 r. ponownie zwiększyliśmy przychody z każdego hektolitra piwa (+3,4%) oraz przychody w segmencie marek premium, do czego przyczyniły się m.in. innowacje Strefa Zero czyli nowa oferta piw bezalkoholowych"– skomentował wyniki prezes Guillaume Duverdier, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie podkreślił, że agresywna konkurencja cenowa w segmencie ekonomicznym negatywnie wpłynęła na budowanie wartości przez markę Tatra, co w dużej mierze przyczyniło się do spadku całkowitych przychodów.

"Jestem przekonany, że dobry plan na nadchodzący sezon oraz optymistyczne prognozy związane z Mundialem przyczynią się do pełnej realizacji naszych planów i kontynuacji strategii budowania wartości"– dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 7,66 mln zł wobec 30,87 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Żywiec warzy piwo w pięciu browarach: Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. W 2017 roku sprzedała 11,2 mln hektolitrów piwa. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.



(ISBnews)