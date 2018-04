Asseco International nie wyklucza wejścia na jedną z europejskich giełd



Bratysława, 18.04.2018 (ISBnews) - Asseco International (AI) celuje we wzrost przychodów i nie wyklucza pozyskania kapitału na dalszą ekspansję przez debiut na jednej z europejskich giełd, poinformował prezes Josef Klein.

„Asseco International zostało stworzone w ramach grupy Asseco Poland, aby kontynuować znaczący wzrost międzynarodowy. AI miało 527 mln euro przychodów pro forma w 2017 (26% całej grupy) wobec 483 mln euro rok wcześniej. Jednocześnie EBIT wyniósł 56 mln euro w ub.r. (35% grupy) wobec 49 mln euro w 2016. Celem jest zwiększanie przychodów i oczekujemy ‚bardzo interesujących' przychodów w 2018-2019" - powiedział Klein na spotkaniu z dziennikarzami.

Zapowiedział realizację celów przez umacnianie międzynarodowego charakteru grupy (kierunki jakie wymienił to szczególnie: Azja, Europa Wschodnia, rynki zachodnie) w sposób organiczny, ale także przez przejęcia.

„Aby podnieść kapitał konieczny do dalszej ekspansji, nie wykluczamy debiutu na jednej z europejskich giełd w przyszłości" - wskazał prezes AI.

Wedlug jego słów, żadne decyzje w tej kwestii nie zostały dotychczas podjęte.

„Upraszczamy strukturę grupy i szukamy synergii dla wzrostu. Na poziomie Asseco Poland mamy środki finansowe na rozwój. Giełda w przypadku AI będzie rozważana w sytuacji kiedy znajdziemy cel naprawdę dużej transakcji" - zaznaczył prezes Asseco Poland Adam Góral.

Klein wskazał, że w ujęciu produktowym AI ma skoncentrować się na synergiach między poszczególnymi spółkami z grupy i rozwijać innowacyjne produkty w perspektywicznych sektorach: ERP (który określił jako kluczowy segment), sektor bankowy, payment, przemysł i firmy użyteczności publicznej, ochrona zdrowia, public.

„Będziemy dbać o rozwój wyspecjalizowanych firm w ramach grupy oraz współpracować z Asseco Poland w segmentach: banking, zdrowie, przemysł i firmy użyteczności publicznej. W efekcie będziemy rozwijać wspólną ofertę na poziomie AI" - podsumował Klein.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).

(ISBnews)