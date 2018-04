Immofinanz kupi 29,14% S Immo za ok. 390 mln euro



Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Immofinanz podpisał umowy nabycia 19,5 mln akcji (29,14% kapitału) S Immo AG od RPR Group (ok. 14,6 mln akcji) oraz Signa Group (ok. 4,9 mln akcji), podała spółka. Łączna wartość transakcji to ok. 390 mln euro.

"Cena nabycia wynosi 20 euro za kację, dla całego wolumenu około 390 mln euro. Zostanie sfinansowana z dostępnych środków spółki oraz, jeśli będzie to konieczne, z dodatkowego finansowania" - czytamy w komunikacie.

Immofinanz oczekuje zamknięcia transakcji w ciągu kilku miesięcy. Finalizacja uzależniona jest m.in. od uzyskania zgód urzędów antymonopolowych Austrii i Niemiec.

"Portfel nieruchomości S Immo jest komplementary wobec portfela Immofinanz w obszarach biurowym i handlowym. W związku z tym oczekuje się, że transakcja wzmocni pozycję rynkową obu spółek i wygeneruje synergie związane z zarządzaniem nieruchomościami. W przypadku przyszłego połączenia obu spółek zwiększenie skali doprowadziłoby do wzmocnienia pozycji na rynku kapitałowym. Możliwe byłyby także do realizacji znaczące synergie dotyczące finansowania i kosztów operacyjnych" - czytamy dalej.

Immofinanz zaznaczył też, że nastawienie spółki do inwestycji w CA Immo pozostaje niezmienione.

"Immofinanz analizuje inne opcje strategiczne niezależne od możliwej fuzji, włączając w to również możliwość sprzedania inwestycji w CA Immo z zyskiem" - podsumowano.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od maja 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

(ISBnews)