Akcjonariusze Enter Air zgodzili się na publiczną emisję do 2,3 mln akcji bez pp



Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Enter Air podjęło uchwałę o przeprowadzeniu publicznej emisji do 2,3 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, podała spółka. Środki z emisji w wysokości ok. 60 mln zł zostaną przeznaczone na wkład własny do sfinansowania dwóch nowych Boeingów 737 - 8 MAX.

"Z planowanej emisji chcemy pozyskać ok. 60 mln zł na wkład własny do sfinansowania dłużnego dwóch Boeingów 737-8 MAX. które mają do nas trafić w październiku i grudniu. Pozwoli nam to znacząco obniżyć koszt finansowania nowych samolotów" - powiedział członek zarządu i dyrektor generalny Enter Air Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

Emisja nowych akcji zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Zgodnie z podjętą uchwałą, obecni akcjonariusze, którzy zdecydują się na uczestnictwo w ofercie, będą mieli możliwość utrzymania dotychczasowego udziału w akcjonariacie dzięki preferencyjnemu przydziałowi, podano także.

"Szczegóły oferty zostaną zawarte w prospekcie emisyjnym opublikowanym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nowe akcje będą stanowiły ok. 11,6% w podwyższonym kapitale spółki" - czytamy także.

Spółka podkreśliła, że Boeingi 737-8 MAX pozwolą na oszczędności operacyjne, a dłuższy zasięg od obecnie wykorzystywanych maszyn, umożliwi wygodniejsze niż dotąd połączenia z Polski m.in. na Wyspy Zielonego Przylądka, Sri Lankę do Kenii czy na Zanzibar.

Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce i jednocześnie największym prywatnym przewoźnikiem lotniczym w naszym kraju. Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie i Tel Awiwie. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

