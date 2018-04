T-Bull udostępnił grę 'Traffic Clicker: Idle Racing, Blocky Car Crash 3D'



Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - T-Bull udostępnił grę "Traffic Clicker: Idle Racing, Blocky Car Crash 3D" w sklepie Google Play, poinformowała spółka.

"Zarząd T-Bull informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2018 r. spółka udostępniła grę 'Traffic Clicker: Idle Racing, Blocky Car Crash 3D'. Premiera miała miejsce w sklepie Google Play (system Android). Gra będzie także udostępniana na innych platformach dystrybucyjnych" - czytamy w komunikacie.

Eksploatacja gry przez użytkowników może mieć wpływ na wyniki finansowe emitenta, dodano.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Zostało ono założone w 2010 roku. Firma posiada swoją siedzibę we Wrocławiu. Początkowo studio zajmowało się produkcją gier mobilnych dedykowanych na platformę iOS, by niedługo później rozpocząć pracę nad wdrożeniem produktów na inne platformy: Android, BlackBerry OS, Windows Phone i inne. Do tej pory spółka wyprodukowała i wydała ponad 170 aplikacji. T-Bull specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P).

(ISBnews)