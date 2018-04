Zysk netto ZCh Police wzrósł r: r do 108,98 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 108,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 70,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 128,37 mln zł wobec 70,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2599,58 mln zł w 2017 r. wobec 2417,49 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży nawozów wieloskładnikowych spadły w ub.r. o 1,79% r/r do 1 458,57 mln zł, mocznika - wzrosły o 19,08% do 363,66 mln zł, amoniaku - wzrosły o 38,43% do 241,74 mln zł, zaś bieli tytanowej - wzrosły o 25,61% do 370,14 mln zł, podano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 133,21 mln zł wobec 63,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

