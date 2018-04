Wielton rekomenduje wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję w dwóch transzach



Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Wieltonu zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 15,09 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję, podała spółka. Rekomendacja zakłada wypłatę dywidendy w dwóch transzach.

Kwotę 42,26 mln zł zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy, podano w komunikacie.

"Zarząd zaproponował wypłatę dywidendy w dwóch transzach:

• Pierwsza transza w dniu 20 czerwca 2018 roku w kwocie 6 037.500,00 zł. Wysokość dywidendy na 1 akcję w pierwszej transzy wynosi 0,10 zł.

• Druga transza w dniu 29 sierpnia 2018 roku w kwocie 9 056 250,00 zł. Wysokość dywidendy na 1 akcję w drugiej transzy wynosi 0,15 zł" – czytamy dalej.

Dzień dywidendy zaproponowano na 30 maja 2018 r.

"Drugi kwartał jest okresem wzmożonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych, dlatego też zarząd rekomenduje podzielenie wypłaty dywidendy w rozkładzie na dwie transze. Proponowany poziom dywidendy zapewni spółce możliwość stabilnego rozwoju i długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy" – napisano także w komunikacie.

Na pocczątku miesiąca zarząd Wieltonu wystąpił z wnioskiem do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku netto w wysokości 57 349 508,49 zł, nie podając jednak proponowanej wysokości dywidendy, podano w projektach walnego zgromadzenia, które zwołano na 26 kwietnia.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Wieltonu zdecydowali o przeznaczeniu 15,09 mln zł z zysku netto na wypłatę dywidendy, co oznaczało 0,25 zł dywidendy na akcję.

Wielton odnotował 77,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 55,13 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 57,35 mln zł wobec 42,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)