Strata netto TXM wyniosła 36,62 mln zł w 2017 r. wobec zysku rok wcześniej



Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - TXM odnotowało 36,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 30,51 mln zł wobec 16,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 388,11 mln zł w 2017 r. wobec 379 mln zł rok wcześniej.

"W 2017 roku Grupa TXM zwiększyła zrealizowane r/r przychody ze sprzedaży o 2%. Wpływ na to miały przede wszystkim:

• Zwiększenie powierzchni sieci (+6% r/r) przy jednoczesnym spadku liczby sklepów (r/r -4 sklepy netto),

• działalność internetowa (+ 0,7 mln),

• spadek sprzedaży z metra na rynku polskim – 308 zł / mkw (-13,8 %) oraz zagranicznym – 257,1 zł / m2 (-28,2 %)

• wycofanie się z rynku czeskiego.

• wzrost sprzedaży usług, które są konsekwencją sprzedaży: (i) doładowania w sieci handlowej (+ 1,7 mln zł) oraz (ii) rozliczenia w zakresie nowej powierzchni magazynowej z wynajmującym centrum logistyczne (+ 2 mln zł) oraz rozliczenie w zakresie inwestycji w sklepy w obiektach obcych (+ 0,2 mln zł)" - czytamy w raporcie rocznym.

W 2017 r. zwiększył się udział sprzedaży zagranicznej. Wynika to ze wzrostu sprzedaży sieci TXM w Rumunii (łącznie o +110% r/r) oraz Słowacji (łącznie o +25% r/r), ale z drugiej strony obniżeniu poziomu sprzedaży, jaki został odnotowany na rynku czeskim, z którego spółka wycofała się w maju (spadek o 77%, tj. -5,9 ml zł), podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 38,8 mln zł wobec 12,78 mln zł zysku rok wcześniej.

"Sklepy TXM zlokalizowane są zarówno w miastach do 50 tys. mieszkańców jak i dużych aglomeracjach. Firma działa na terenie Polski i krajów Europy Środkowo - Wschodniej. Na dzień bilansowy może zaprosić klientów do 354 sklepów w Polsce oraz 7 na Słowacji i 40 w Rumunii, a także do sklepu on-line www.txm.pl. Powierzchnie handlowe w zależności od lokalizacji wynoszą od 118 do 534 m2. Średnia powierzchnia pojedynczej lokalizacji na koniec 2017 roku wyniosła 265 m2 . W 2017 roku otwierane były głównie sklepy o średniej wielkości 379 m2, co wynikało z przyjętej strategii rozwoju TXM w tym obszarze" - czytamy dalej w raporcie.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)