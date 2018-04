Zysk netto Grupy Ergis spadł wstępnie o 38,8% r: r do 5,16 mln zł w I kw. 2018 r.



Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Zysk netto Grupy Ergis spadł o 38,8% r/r do 5,16 mln zł w I kw. 2018 r., przy wzroście przychodów o 4,3% r/r do 191,22 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne skonsolidowane wyniki finansowe.

Zysk operacyjny grupy spadł w tym okresie o 32,1% r/r do 758 mln zł, a wynik EBITDA obniżył się o 20,6% do 13,52 mln zł, podano w komunikacie.

"Spadek rentowności wynika w podobnym stopniu z dokonanych w drugiej połowie 2017 podwyżek wynagrodzeń, jak i z utrzymującej się niekorzystnej sytuacji surowcowej, szczególnie wysokich cen płatków PET, PVC, zmiękczaczy, oraz bieli tytanowej" - czytamy w komunikacie.

Negatywnie na prezentowane wyniki wpłynął zysk EBITDA zrealizowany na sprzedaży twardych folii i laminatów do pakowania żywności, który I kwartale 2018 roku był o 1,6 mln zł niższy niż w I kwartale 2017 roku.

"Zysk EBITDA zrealizowany na sprzedaży folii miękkich PVC był niższy o 1,2 mln niż w I kwartale 2017 roku. Spółka w pełni zrealizowała zamierzenia co do wysokości EBITDA osiągniętego na sprzedaży folii stretch i taśm PET" - czytamy dalej.

Zadłużenie odsetkowe zwiększyło się w I kw. br. o 15,5% r/r do 180,8 mln zł, podano także w komunikacie.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, którego publikacja jest przewidziana na 20 maja 2018 r.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

