Zysk netto ABC Daty wzrósł r: r do 25,98 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - ABC Data odnotowało 25,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 17,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 52,8 mln zł wobec 37,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 635,29 mln zł w 2017 r. wobec 4 926,74 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 35,12 mln zł wobec 19,54 mln zł zysku rok wcześniej.

W ub. tygodniu ABC Data podało, prezentując wstępne dane, że odnotowało 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. przy 1 604 mln zł przychodów. Według wstępnych danych, w całym 2017 r. zysk netto skorygowany wyniósł 34 mln zł (zysk netto raportowany: 25 mln zł).

ABC Data wyjaśniła wówczas, że zysk netto raportowany jest obciążony jednorazowym odpisem w ciężar wyniku skonsolidowanego za 2017 rok nierozliczonej kwoty aktywa, tj. 8 956 tys. zł, związanego ze zmianą zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów opłat licencyjnych z tytułu używania znaków wniesionych w 2011 roku aportem do spółki zależnej ABC Data Marketing sp. z o.o. przez ABC Data S.A. Jest to konsekwencja Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

"W opublikowanej w maju ubiegłego roku prognozie wyników finansowych podaliśmy informację, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą w 2017 roku 4 468,2 mln zł, EBITDA osiągnie poziom 50,6 mln zł, natomiast zysk netto 27,7 mln zł. Część branżowych komentatorów oceniła tę prognozę jako zbyt ambitną. My wiedzieliśmy, że dotrzymamy złożonej obietnicy. W 2017 roku grupa kapitałowa ABC Data wypracowała 4 635 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o niemal 170 mln zł w porównaniu do prognozy. Pozytywnie na poziom przychodów wpłynęła nasza spółka zależna S4E S.A., która wypracowała w 2017 roku rekordowe dla siebie 240 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 186 mln zł w 2016 roku (wzrost o blisko 30% r/r)" - napisała prezes Ilona Weiss w liście do akcjonariuszy.

Co istotne, w ubiegłym roku Grupa ABC Data znacznie zwiększyła też rentowność sprzedaży, uzyskując zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 283,6 mln zł wobec 260,9 mln rok wcześniej. Oznacza to, że w 2017 roku ponownie wypracowała jedną z najwyższych marż w dystrybucji IT. Jej wartość wyniosła 6,1% wobec 5,3% w 2016 roku, podkreśliła prezes.

Skonsolidowany zysk EBITDA wypracowany przez Grupę ABC Data wyniósł w 2017 roku 58,7 mln zł, czyli był wyższy o 8,1 mln zł od prognozowanego oraz o 18,3 mln zł od EBITDA osiągniętego w 2016 roku. Oznacza to wzrost odpowiednio o 16% wobec prognozy i o 45% r/r, wskazała też Weiss.

"W 2018 roku ABC Data kontynuowała proces rozwoju na rynkach zagranicznych. Dzięki temu grupa niezmiennie utrzymuje silną pozycję rynkową w Europie Środkowo-Wschodniej, a w krajach bałtyckich czy w Rumunii jest już w pierwszej trójce największych dystrybutorów. Spółka systematycznie uczestniczy też w pracach GTDC, prestiżowego stowarzyszenia największych dystrybutorów IT na świecie. Wszystko to sprawia, że na rynkach międzynarodowych postrzegana jest jako wiodący polski dystrybutor w regionie CEE i stawiana na równi z największymi globalnymi graczami działającymi w tej części Europy. W ubiegłym roku zanotowaliśmy wzrosty przychodów ze sprzedaży w krajach bałtyckich o 5%, natomiast na Węgrzech o 9% rok do roku. Sukcesywnie rozbudowujemy nasz kanał sprzedaży w regionie, zaś transakcje realizujemy na coraz wyższych marżach. Zwiększamy nie tylko grupę aktywnych klientów, lecz także liczbę i różnorodność dostępnych na danych rynkach sprzętu i rozwiązań technologicznych" - podsumowała prezes.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)