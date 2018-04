Kurs akcji OncoArendi wzrósł o 6,55% w debiucie na GPW, kurs PDA o 6,86%



Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Akcje i prawa do akcji (PDA) spółki OncoArendi Therapeutics zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 6,55% i wyniósł 30,9 zł, zaś kurs PDA wzrósł o 6,86% do 30,99 zł.

Po godz. 9:30 za akcję spółki płacono 28,84 zł po spadku o 0,55%, a za PDA - 29,9 zł po wzroście o 3,1%.

"Osiągnęliśmy dziś ważny kamień milowy - zebraliśmy prawie 60 mln zł z giełdy na rozwój naszych kandydatów na leki do badań przedklinicznych i klinicznych w obszarze chorób układu oddechowego i immunoonkologii. To pit stop w wyścigu, którego metą jest opracowanie leku ratującego życie i zapewniającego inwestorom zysk. Za kilka lat mamy realną szansę świętować osiągnięcie tego celu" - powiedział prezes Marcin Szumowski podczas uroczystości debiutu na GPW.

OncoArendi Therapeutics jest 478. spółką notowaną na głównym rynku oraz 3. debiutem na tym rynku w 2018 roku.

OncoArendi Therapeutics 4 kwietnia przydzielił wszystkie akcje serii F oferowane w pierwotnej ofercie publicznej (IPO), tj., 2 mln sztuk. Średnia stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła 49,44%.

Całkowita wartość oferty publicznej, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich akcji oferowanych to 58 mln zł brutto.

OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów.

(ISBnews)