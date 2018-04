Radpol planuje capex w wysokości ok. 8 mln zł w 2018 r.



Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Radpol planuje ok. 8 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r. i zakłada, że jego wskaźniki finansowe będą "po bezpiecznej stronie" na koniec roku, poinformowali członkowie zarządu.

"Capex planowaliśmy na poziomie 8-9 mln zł na ten rok, istotnie wyżej niż w latach ubiegłych" - powiedziała wiceprezes Anna Kułach podczas konferencji prasowej.

W I kw. spółka wydała ok. 1 mln zł na inwestycje.

Prezes Michał Jarczyński wskazał jednak, że możliwe jest zrealizowanie nieco niższych nakładów.

"To będzie raczej 8 mln zł niż 9 mln zł, Zdecydowana większość to zwiększenie efektywności, wydajności. Lista realizowanych inwestycji liczy ok 30 pozycji" - powiedział.

Spółka ma w tym roku mamy do spłaty 10 mln zł kredytu.

"Mamy wynegocjowane warunki obniżenia rat kapitałowych o prawie 2 mln zł, ale warunki oceniane są okresowo i są cały czas negocjowane.Patrząc na to, jaką chcemy wygenerować EBITDA i na zadłużenie do spłaty, jesteśmy cały czas po bezpiecznej stronie" - powiedziała wiceprezes.

"Myślę, że dobrze byłoby, gdyby zadłużenie finansowe utrzymało się na tym samym poziomie na koniec roku" - wskazała także Kułach.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)