Teroplan chce zadebiutować na NewConnect do końca tego roku





Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Spółka Teroplan przeprowadziła prywatną emisję akcji w lutym br., z której pozyskała 2,3 mln zł na dalszy rozwój biznesu i rozważa debiut na rynku NewConnect do końca bieżącego roku, poinformował prezes spółki Andrzej Soroczyński.



"Plan debiutu na NewConnect mamy zamiar zrealizować do końca tego roku. Z prywatnej emisji akcji zrealizowanej w lutym br. planowaliśmy pozyskać ok. 2 mln zł, jednak zainteresowanie inwestorów naszymi akcjami okazało się tak duże, że wyznaczyliśmy wyższą cenę emisyjną i pozyskaliśmy ok. 2,3 mln zł" - powiedział Soroczyński, cytowany w komunikacie.



Teroplan jest firmą technologiczną, działającą na styku przewoźników z podróżnymi i dającą korzyści obu stronom. Podróżni w serwisie e-podróżnik.pl mogą znaleźć rozkład jazdy ponad 1 000 przewoźników, w tym autobusów i kolei. Przewoźnicy natomiast optymalizują sprzedaż biletów, aby ich biznes był jak najbardziej efektywny. Spółka dostarcza też dedykowane systemy sprzedaży dla przewoźników, pomagając im zarówno w efektywnym prezentowaniu swojej oferty podróżnym, jak i w prowadzeniu sprzedaży biletów na własnej stronie internetowej, podano w materiale.



Według spółki, rynek, na którym działa Teroplan jest bardzo perspektywiczny, a środki pozyskane z emisji akcji zamierza inwestować w rozwój w Polsce i za granicą.



"Chcemy przyciągać kolejnych przewoźników i partnerów. Każdy z nich może współpracować z nami na kilku poziomach. Może używać naszego oprogramowania do publikowania rozkładu jazdy na platformie e-podróżnik.pl nieodpłatnie. Może też skorzystać z wyższego poziomu usług, używając naszego oprogramowania do sprzedaży biletów, w tym do optymalizacji przychodów przez odpowiednią dynamiczną kalkulację cen biletów. Jest to system doskonale znany i stosowany przez linie lotnicze, gdzie bilety w zależności na przykład od popytu mają różne ceny. Już wielu przewoźników się na to zdecydowało" - powiedział Soroczyński.



Teroplan rozwija działalność poza Polską. Obecnie ma dwie spółki zależne - na Ukrainie i w Serbii. W tym ostatnim kraju sprzedaje już bilety 22 przewoźników. Bardzo perspektywiczny jest rynek ukraiński, ponieważ wielu tamtejszych mieszkańców podróżuje do Polski do pracy, podkreśliła firma.



Kolejnym obszarem rozwoju Teroplanu jest opracowanie możliwości bezpośredniej sprzedaży biletów w pojeździe.



"Teraz jesteśmy w stanie optymalizować procesy sprzedażowe w kanale online, natomiast chcielibyśmy też dodać rozwiązania, które można stosować na pokładzie autobusu lub pociągu w czasie rzeczywistym tak, aby były zsynchronizowane z tym, co się dzieje w sieci. Trwa wdrożenie u pierwszego klienta" - wskazał Soroczyński.



Teroplan jest właścicielem marki SuperPKS, która działa na zasadzie franczyzy. SuperPKS to platforma sprzedaży biletów online oraz marka wirtualnego przewoźnika, pod którą, od marca 2016 roku firmy transportu autobusowego oferują swoje usługi mieszkańcom większych i mniejszych miast w Polsce.



"Projekt zakłada połączenie nowych technologii, które dostarcza firma Teroplan z tradycyjnym transportem osobowym. Celem projektu jest stworzenie silnej polskiej marki autobusowej, która będzie w stanie skutecznie konkurować o względy pasażerów oraz przeciwstawić się tendencjom monopolizacji rynku transportu autobusowego. Obecnie w projekcie SuperPKS bierze udział ponad 40 firm transportu autobusowego: prywatnych, państwowych i samorządowych, które oferują pasażerom przejazdy na ponad 100 trasach w całej Polsce" - czytamy także w komunikacie.



Teroplan rozwija także transport "door to door". Jest to tzw. "demand responsive transport", czyli kombinacja pomiędzy transportem prywatnym i publicznym.



"Polega na przewozach pasażerów na trasach nieobsługiwanych przez innych przewoźników. Na przykład z południa Polski nad morze do konkretnych miejscowości i do ośrodków sanatoryjnych na północy Polski. To perspektywiczny projekt R&D, na który Teroplan pozyskał dofinansowanie z grantu w wysokości ok. 3 mln zł, a w jego rozwoju pomagają spółce eksperci z Uniwersytetu Jagiellońskiego" – czytamy również.



Ponad 80% akcji Teroplanu jest w posiadaniu zarządu i pracowników spółki. Znaczącym akcjonariuszem jest także fundusz GPV (Giza Polish Ventures), który ma ponad 10% akcji.



(ISBnews)