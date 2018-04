Radpol chciałby zbyć segment słupów betonowych do końca roku



Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Radpol chce pozbyć się segmentu słupów betonowych, najlepiej do końca tego roku, i skupić się na pozostałych dwóch rodzajach działalności, poinformował prezes Michał Jarczyński.

"Segment słupów zniknie, najchętniej do końca roku 2018" - powiedział Jarczyński podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że spółka jest w trakcie szukania rozwiązań dla tego segmentu, np. partnerów, którzy byliby nim zainteresowani.

"Różne opcje są dopuszczalne" - powiedział prezes.

Jego zdaniem, jeśli ta działalność zostanie sprzedana, Radpol nie poniesie straty na transakcji.

Aktualnie segment wart jest 13 mln zł w księgach rachunkowych spółki.

W październiku ub.r. Jarczyński mówił, że Radpol prowadzi analizy w sprawie ewentualnego pozyskania partnera biznesowego dla części działalności zakładu Wirbet w Ostrowie Wielkopolskim w związku z poszukiwaniem opcji strategicznych dla najmniej marżowych produktów.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)