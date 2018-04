Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury niższy niż w marcu; wyniósł 108,2 - GUS

Źródło: PAP

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury w kwietniu spadł do 108,2 z 110,8 w marcu - podał w piątek GUS. W podziale na składowe odnotował on spadek we wszystkich kategoriach: w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu detalicznym oraz usługach.