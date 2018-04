Zysk netto Ovostar Union wzrósł r: r do 22,46 mln USD w 2017 r.



Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Ovostar Union odnotował 22,46 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 22,15 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 23,69 mln USD wobec 21,64 mln USD zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 10% r/r do 26,5 mln USD w 2017 r.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98,69 mln USD w 2017 r. wobec 77,74 mln USD rok wcześniej.

"Udało nam się zwiększyć przychody o 27% do 98,7 mln USD w warunkach trwającej dewaluacji hrywny i zmieniającym się środowisku podatkowym dla producentów rolniczych na Ukrainie. W drugiej połowie 2017 r. grupa rozpoczęła handel jajami, tj. nabywanie jaj w skorupkach od innych producentów i sprzedaż do swoich klientów. Handel stanowił ok. 10% całkowitej sprzedaży, a średnia marżowość sięgnęła 8%" - czytamy w raporcie.



Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to firma agroprzemysłowa z Ukrainy. Zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.



(ISBnews)